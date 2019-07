MasterChef Brasil: Vencedor na prova de eliminação, Helton revela segredos de uma moqueca perfeita

O cozinheiro Helton Oliveira já carimbou sua especialidade na cozinha do MasterChef Brasilpreparando moquecas. Mineiro da cidade de Jacutinga, ele chegou na competição culinária dizendo ser craque ao trabalhar com peixe.

Na prova de eliminação do último domingo, 14, os participantes foram desafiados a trabalhar com peixes de águas doce e salgada. Helton teve que trabalhar com a tilápia e preferiu fazer uma moquecapara seguir no programa.

Em entrevista ao Portal da Band, o participante contou que estava preocupado por não saber o que fazer: “Eu disse que era especialista em peixe, só que eu vi que não sabia fazer muita receita, e percebi que eu não sou especialista em peixe. Arrisquei de fazer uma moqueca perfeita, sem erros, o que eu faço todo domingo lá em casa”, revelou.

Cobrado por repetir o prato no MasterChef, o cozinheiro temeu ser eliminado: “Eu tava com muito medo, achei que eu ia sair, nem comemorei quando eu ganhei, porque eu achei realmente que iam me eliminar”.

Mesmo com a cobrança, Helton foi o melhor na prova e garantiu a vitória sobre os demais participantes. Ele ainda revelou o segredo para fazer uma moqueca perfeita: “Tem que colocar o leite de coco na medida certa e os temperos adequados. Não pode colocar muito pimentão nem deixar o peixe passar do ponto e desmanchar”, completou.