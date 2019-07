Risadaria: Crianças têm vez no Teatro Sérgio Cardoso

A programação de dez anos do Risadaria não esqueceu das crianças. Elas são o principal foco da programação que ocupa a Sala Paschoal Carlos Magno, neste fim de semana, no Teatro Sérgio Cardoso.

Amanhã, o espaço recebe o Palhaço Tchutchuco (14h) e o show Vem Dançar com a Nina (16h). No domingo, as peças são “O Livro do Mundo Inteiro” (14h) e “Meninas” (16h), com a Trupe DuNavô.

Para os adultos, a pedida é acompanhar o SuperShow que acontece hoje, a partir das 21h, com Ben Ludmer, Rogério Vilela e Emerson França, no Teatro João Caetano.

Todas as atrações têm entrada gratuita.