Henrique Fogaça sofre acidente de moto e fratura costelas

Henrique Fogaça sofreu um acidente de moto nessa sexta-feira (7), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Em vídeos divulgados em seu InstaStories, o jurado do MasterChef apareceu logo cedo mostrando o comboio de 30 motociclistas que iriam testar a nova Scrambler 1200. "Forte, hein? Você chama e ela vem no peito, daquele jeito", comentou sobre o veículo.

Algum tempo depois, já no hospital, ele revelou que havia caído. "É o que tem para hoje: algumas costelas fraturadas, mão machucada, e levando bronca da enfermeira".

Leia também:

‘Antigamente era brega cozinhar’, diz Ana Maria no ‘Lady Night’

Mais de cem milhões assistiram pelo menos a um episódio ‘Orange is The New Black’

Nas fotos, o chef de cozinha também apareceu com a calça jeans rasgada e cheia de barro.

Apesar do susto, a assessoria de imprensa do jurado garantiu que ele passa bem.

Veja o post: