A Comic-Con já começou! Saiba mais sobre a edição deste ano

A 50ª edição da Comic-Con, principal evento da cultura geek do mundo, começou na última quarta-feira(17) em San Diego com novidades dos filmes e séries mais aguardados dos próximos anos, além da nostalgia da Hollywood da década de 1980 e 1990.

Durante o primeiro dia, o ator norte-americano Tom Cruise surpreendeu os presentes e apresentou o primeiro trailer de 'Top Gun: Maverick', a tão esperada sequência do filme Top Gun Ases Indomáveis, de 1986, no qual ele interpreta um piloto da Marinha dos EUA.

Leia mais:

Após 40 dias internado, Agnaldo Timóteo tem alta médica em São Paulo

Comédia cínica de ‘Pippin’ ganha remontagem nacional

Considerando a produção como "uma carta de amor à aviação", o astro de longas de ação afirmou que trabalhou para "dar a todos uma experiência do que é estar dentro de uma aeronave".

O anúncio foi feito depois do tão aguardado painel do filme "O Exterminador do Futuro Destino Sombrio", que será lançado em 31 de outubro. Estavam presentes os atores Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Natalia Reyes e Diego Boneta.

Os fãs da franquia foram à loucura quando os interpretes de Sarah Connor e o Exterminador do Futuro trocaram um selinho. A imagem foi publicada pela revista Variety em sua conta no Instagram. Segundo o diretor do sexto filme, Tim Miller, a produção contará com o retorno do ator Edward Furlong no papel do adolescente John Connor.

Nesta sexta-feira (19), a expectativa está voltada para os apaixonados por séries. No Hall H haverá dois painéis seguidos: Fear the Walking Dead e The Walking Dead. O primeiro deve antecipar os próximos acontecimentos da segunda metade da temporada. Já o segundo irá explorar a 10ª temporada da série. Além disso, a Netflix aproveitará para apresentar as séries The Witcher, que será protagonizada por Henry Cavill, e O Cristal Encantado: A Era da Resistência. A HBO, por sua vez, volta um ano depois de sua ausência com um painel de Game of Thrones.

Amanhã (20), sem a presença da Warner, a Marvel será destaque no palco Hall H. A expectativa é de que o filme solo da Viúva Negra seja debatido com as presenças da protagonista Scarlett Johansson, David Harbour e a diretora Cate Shortland.

Já no último dia (21), o mais esperado é o painel da série Supernatural, que encerrará sua 15ª temporada. Os artistas Jared Padalecki, Jensen Ackles e Misha Collins estarão presentes, como de costume.