Trailer de 'Cats' divide opiniões e vira meme nas redes sociais; veja reações

Na quinta-feira (18), o primeiro trailer do musical "Cats" foi divulgado pela Universal Pictures, com um elenco composto por Taylor Swift, Rebel Wilson, Jennifer Hudson, James Corden, Ian McKellen e muitos outros. Mas os internautas nas redes sociais não deram tanta atenção aos nomes de peso, mas sim ao visual um tanto quanto incomum – e medonho – dos gatos.

Para chegar à aparência felina dos atores, a produção usou imagens geradas por um computador na pós-produção, em vez de maquiagem e figurino, utilizados nos palcos da Broadway. O resultado foram animais hiper-realistas, meio gatos, meio humanos.

No YouTube, o trailer oficial tem, até o momento, 36 mil likes e 53 mil dislikes. Por um lado, alguns usuários defenderam o visual dos felinos dançarinos, pontuando que a proposta do filme é justamente chocar.

Por outro, a aparência assustou alguns internautas, que fizeram questão de criar piadas e memes. Veja alguns deles:

Um usuário até combinou o trailer do musical com a trilha sonora assustadora do filme de terror "Nós", do diretor Jordan Peele.

I put the song from Us onto the Cats trailer and I think it fits better. pic.twitter.com/VMBlbeDQs5

