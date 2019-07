Bruna Surfistinha responde a crítica de Bolsonaro: 'cuidando demais do que não precisa'

As críticas proferidas pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao filme de 2011 "Bruna Surfistinha" foram respondidas pela própria protagonista duas vezes: primeiro, a atriz Deborah Secco, que viveu a personagem, defendeu a obra e a necessidade de pluralidade na arte. Agora, a própria Bruna Surfistinha se pronunciou sobre a fala.

Raquel Pacheco, que trabalhou como garota de programa sob a alcunha de "Bruna Surfistinha", usou suas redes sociais para responder à Bolsonaro. No Twitter, ela afirma que o presidente deveria "cuidar menos do que não precisa", e prestar atenção à moral de sua própria família.

Sobre mais uma infeliz declaração do Bolsonaro,digo que antes dele fazer juízo de valor sobre os outros, deveria cuidar da moral da própria família e do nosso país.Ele está cuidando demais do que não precisa e fazendo pouco do que é realmente necessário pra termos um país melhor.

— Bruna Surfistinha (@BSurfistinha) July 19, 2019