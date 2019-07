Aplicativo de realidade aumentada põe foguete na sala de casa

O Smithsonian Channel preparou uma ferramenta divertida para a celebração dos 50 anos da chegada à Lua.

Disponível para dispositivos iOS e Android, o app “Apollo’s Moon Shot AR” se inspira na programação do canal dedicada à data e transporta o público para o universo espacial.

Por meio de recursos de realidade aumentada, é possível simular as situações vividas pelos astronautas da Apollo 11, como caminhar pela Lua ou viajar no módulo lunar, bem como tirar uma selfie com traje espacial ou fazer o lançamento de um foguete da sala de casa.

O app é gratuito e está disponível em português. A experiência se complementa na TV com duas atrações especiais sobre o feito.

Nesta sexta (19) e sábado (20), às 21h, serão exibidos os últimos episódios da minissérie “Missão Lua”, que apresenta documentos inéditos sobre o desbravamento lunar.

No sábado, às 22h, o Smithsonian Channel (canal 590 da Net) exibe ainda o documentário “O Dia em que Caminhamos na Lua”, com uma análise detalhada do acontecimento a partir de depoimentos e bastidores.