Após 40 dias internado, Agnaldo Timóteo tem alta médica em São Paulo

Após 40 dias internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, o cantor Agnaldo Timóteo teve alta médica nesta sexta-feira (19). Ele sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) no dia 20 de maio, na Bahia.

O artista estava na cidade de Barreiras para uma apresentação no município vizinho, ambos no oeste baiano. A apresentação acabou sendo cancelada por questões de saúde, e Timóteo relatou nas redes sociais que não se sentia seguro para subir no palco.

Após o AVC, ele foi encaminhado uma unidade de pronto atendimento em Barreiras e transferido para um hospital de Salvador. No dia 7 de junho, sua família conseguiu encaminhá-lo para São Paulo para ser tratado no Hospital das Clínicas.

Durante toda a internação, o artista teve melhoras e pioras no quadro clínico. Em uma delas, ele foi colocado em coma induzido e passou a respirar com ajuda de aparelhos. Agnaldo Timóteo tem 82 anos e é um dos mais respeitados nomes da MPB, além de ter sido vereador de São Paulo e do Rio de Janeiro e deputado federal pelo Rio.