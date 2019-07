Vikings: History brinca sobre volta de Ragnar na 6ª temporada

Enquanto alguns fãs torcem para que Ragnar (Travis Fimmel) faça ao menos uma participação na sexta e última temporada de “Vikings”, o canal History resolveu brincar com a situação no Instagram.

Usando o filtro de envelhecimento do popular aplicativo FaceApp, eles publicaram uma foto do antigo rei de Kattegat com a legenda “decidimos trazer Ragnar de volta”.

A esperança é a última que morre e nesse caso torcemos para ao menos ver uma aparição em Valhalla!