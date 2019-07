Shows em São Paulo festejam música de Riachão e Nelson Gonçalves

Veteranos da música brasileira inspiram dois shows especiais que ocupam unidades do Sesc em São Paulo. Nesta quinta e sexta-feira (18 e 19), às 21h, no Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, tel.: 3871-7700; R$ 30), o sambista Riachão antecipa as comemorações de seus 98 anos, a serem festejados em novembro, no show “Se Deus Quiser vou Chegar aos 100”.

Quase com a idade do próprio gênero que representa, o autor de “Cada Macaco no seu Galho” sobe ao palco na companhia especial de outro veterano, Martinho da Vila, 81, e do grupo Bambas de Sampa.

No Sesc Pinheiros (r. Paes Leme, 195, tel.: 3095-9400; R$ 40), o som defendido vem da era de ouro do rádio. Entre esta quinta e sábado (20), às 21h, o cantor, compositor e MC Criolo entoa versos imortalizados na voz de Nelson Gonçalves (1919-1998), cujo centenário é comemorado este ano.

O show promete passear por gêneros como samba-canção, bolero, marchinha, valsa, jazz e bossa nova, na interpretação de sucessos na voz do Rei do Rádio, como “A Volta do Boêmio”, “Chão de Estrelas” e “As Pastorinhas”, com acompanhamento de uma banda de sete instrumentistas.