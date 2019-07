MasterChef Brasil: ‘Nossos aventais estavam tombando junto com o bolo’, diz a capitã Haila

Encarar o desafio de fazer um bolo de casamento no MasterChef Brasil em algumas horas não é para qualquer pessoa. A capitã da equipe vencedora da prova do último domingo, Haila Santuá, contou que ficou apavorada quando viu o bolo de sua equipe desmoronando.

“O bolo começou a tombar, e eu só pedia pra Deus segurar o bolo. Nossos aventais tavam tombando junto com o bolo. O problema foi que os ingredientes não esfriaram para a montagem. Eu tive que montar o bolo morno, aí criou um vapor que amoleceu o recheio, e começou a escorregar e quase tombar”, revelou em entrevista ao Portal da Band.

Com muitos processos para preparar o bolo de casamento, Haila contou que o tempo foi o maior desafio: “Nunca fico tranquila numa prova no MasterChef, principalmente uma prova de bolo, que eu sei que é muito difícil. Um bolo de casamento demora 2, 3 dias para ficar pronto. A gente tinha uma hora. A principal dificuldade era essa, porque precisa produzir e esfriar pra dar certo”, frisou.

Mesmo com o problema técnico no bolo, a Equipe Vermelha conquistou o paladar dos convidados da prova e garantiram a vitória. A capitã Haila disse que é muito tranquila no comando do time: “Quando eu estou nessa posição, eu penso que tenho a responsabilidade de ter uma ideia boa, e eu só consigo executar essa ideia se o grupo aprova. Mas se tem uma ideia melhor, eu sempre ouço. Eu sou uma boa capitã porque eu sei ouvir”, completou.

“É muito gratificante ser escolhida a melhor equipe, eu vi o sorriso na cara das pessoas. Eu realmente pensei nos sabores, discuti com a equipe. Eu queria aquele sabor fino, clássico, bom, que dá vontade de enfiar a cara no bolo. Eu quero sair daqui e quero fazer isso na minha vida, então isso deixa ainda mais emocionante”, finalizou.