Kate Middleton e Meghan Markle se esforçam para serem amigas, diz jornalista

Com o afastamento visível das famílias dos príncipes Harry e William, a imprensa britânica concentra as atenções sobre as duquesas de Cambridge e de Sussex. Kate Middleton e Meghan Markle acabaram se tornando ícone de uma certa antipatia mútua, mas, o que tudo indica, isso pode mudar.

A jornalista Katie Nicholl, especialista na família real britânica, afirma que as duas estão se esforçando para acabar com a boataria reforçada pela imprensa britânica e também para serem, de fato, amigas.

“Espero que as últimas fotos das duas juntas abafem os rumores de que elas não se entendem, porque elas certamente parecem duas duquesas que têm muito em comum”, disse Katie Nicholl ao programa Entertainment Tonight.

No entanto, a aproximação tem um quê marketeiro que tenta provar que está tudo bem entre os irmãos e suas mulheres. “Nós vimos isso na recente partida de polo em que William e Harry jogaram juntos. Não esperávamos que as duquesas aparecessem lá com os filhos. O fato de que elas o fazerem é um ótimo presente para os fãs da realeza, mas eu acho que as fotos de paparazzi foram armadas. Eles estavam muito próximos, muito felizes e muito confortáveis uns com os outros”, completou Katie Nicholl.

Depois, Kate e Meghan assistiram à partida de Serena Williams em Wimbledon há algumas semanas. Isso também foi encarado como um gesto para diminuir essa confusão. “Soube que as duas estão se esforçando para serem amigas”, disse a jornalista.

O nascimento de Archie Harrison, primeiro filho de Meghan e Harry, também aproximou as famílias. Kate, experiente com sua prole de três crianças, ofereceu conselhos e apoio à mamãe.