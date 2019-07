'It: Capítulo 2': Confira o perturbador trailer final do filme

"It: Capítulo 2" teve seu trailer final divulgado na Comic-Con de San Diego, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (18). Com imagens ainda mais perturbadoras que o primeiro, o vídeo mostra o Clube dos Perdedores 27 anos depois do confronto com o palhaço Pennywise.

No elenco, o filme conta com James McAvoy (Bill), Bill Hader (Richie), Jessica Chastain (Beverly), Isaiah Mustafa (Mike), Jay Ryan (Ben), Andy Bean (Stanley) e James Ransone (Eddie).

A direção de "It: Capítulo 2" é novamente de Andy Muschietti, com roteiro de Gary Dauberman. O filme estreia dia 5 de setembro no Brasil.

Confira o trailer final de "It: Capítulo 2":