Inscrições para 3ª edição do Concurso de Fotografia do Metrô começam hoje

As inscrições para a 3ª edição de Concurso de Fotografia do Metrô começam nesta quinta-feira (18) e vão até 31 de julho. O tema deste ano é “Cidade Sustentável – Quais são os benefícios do Metrô no seu vaivém pela cidade?”. O objetivo é estimular, por meio da fotografia, uma reflexão sobre a contribuição do Metrô para a mobilidade sustentável. O regulamento está disponível no site.

Passageiros e metroviários podem participar, cada um com apenas uma foto, que deverá ser enviada no momento da inscrição, na extensão JPG e PNG com resolução mínima de 5MP (megapixels) não ultrapassando o tamanho máximo do arquivo de 15MB (megabytes). A fotografia deverá ser original e não poderá ter sido utilizada em outros concursos ou fins.

Uma comissão julgadora, formada por empregados do Metrô, irá escolher as 12 melhores fotos de cada categoria – passageiros e metroviários. Entre as fotografias selecionadas teremos 1º e 2º lugares de cada categoria.

Na fase de votação popular, as 24 melhores fotos escolhidas pela Comissão Julgadora serão postadas no canal oficial do Metrô no Facebook e pela quantidade de curtidas de cada foto sairá uma vencedora de cada categoria.

No dia 19 de setembro os vencedores serão anunciados e premiados na Estação Sé do Metrô, durante a abertura de uma exposição com as 24 melhores fotografias do concurso.