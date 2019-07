Sem ajuda da HBO, atriz de Game of Thrones se inscreve no Emmy e leva indicação

Após ficar de fora das candidatas escolhidas pela HBO para representar sua série Game of Thrones, a atriz Gwendoline Christie resolveu arregaçar as mandas e tentar, por si própria, uma indicação ao Emmy – uma das principais premiações da televisão.

Intérprete de Brienne, guerreira fiel à família Stark, Gwendoline foi uma dos três membros do elenco de GOT a submeter sua própria candidatura ao prêmio. Tradicionalmente, os canais de TV selecionam as melhores performances – em sua visão – para mostrar às premiações, buscando indicações ou, mesmo, estatuetas. No entanto, estas escolhas são, por vezes, questionadas por muitos fãs e profissionais da mídia.

Para a categoria de Atriz Coadjuvante em uma Série de Drama, a HBO selecionou Lena Headey, Maisie Williams e Sophie Turner. Estas interpretam, respectivamente, Cersei Lannister, e as irmães Arya e Sansa Stark. No entanto, quem realmente levou a indicação foi Gwendoline Christie.

Em seu Instagram, a britânica comemorou publicando uma foto do e-mail que a confirmou como indicada. "EU NÃO ACREDITO!!!!!!!???????", escreveu. "OBRIGADA UNIVERSO!!!!!!!!!!"

Não é a primeira vez que um ator da HBO deixa de ser escolhido pela própria emissora, mas consegue uma indicação mesmo assim. Alfie Allen, que viveu Theon Greyjoy na trama, e Carice Van Houten, intérprete de Melisandre, também inscreveram a si próprios e acabaram aparecendo na lista dos possíveis vencedores do prêmio.

No Emmy deste ano, a série Game of Thrones bateu recordes e levou 32 indicações.