Bryan Adams faz shows no Rio e em São Paulo em outubro; veja preços e datas

Bryan Adams volta ao Brasil e faz dois shows em outubro, em São Paulo e Rio de Janeiro. O canadense, dono do hit "Heaven", entre outras baladas que bombaram nos anos 1980 e 1990, se apresenta no Allianz Parque, na capital paulista, em 18 de outubro. O show carioca, no Jeunesse Arena, será no dia seguinte.

Os ingressos começam a ser vendidos em 22 de julho no site da Live Pass. Os preços cheios variam de R$ 300 (cadeira nível 2) a R$ 720 (deck) em São Paulo. No Rio, os valores vão de R$ 240 (cadeira nível 3) a R$ 480 (pista premium).

Os shows fazem parte da turnê "Shine a Light", álbum lançado em março, homônimo ao principal single, composto em parceria com Ed Sheeran.