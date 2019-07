Vikings: Episódio final da série promete ser grandioso

“Vikings”, o drama histórico de sucesso do canal History, chegará ao fim em 2020 com um final que promete ser grandioso.

De acordo com a fanpage autorizada Vikings France, a sonorização do episódio 20 da sexta temporada da série contou com uma orquestra. A notícia foi divulgada com uma foto clicada no estúdio de gravação.

⚡L'épisode 20 de la Saison 6, actuellement en studio avec un orchestre pour enregistrer la bande son ! Il reste encore… Posted by Vikings France on Tuesday, July 16, 2019

Assim como foi feito anteriormente, a última temporada da saga nórdica também será divida em duas partes de dez episódios cada. Ainda não foram divulgadas datas de estreia oficiais.