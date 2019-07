Para Tudo: Paola Carosella surpreende e liga para os fãs do MasterChef Brasil

Os fãs do "MasterChef Brasil" que têm um crush em Paola Carosella quase caíram para trás quando receberam um telefonema e ouviram a voz com o sotaque mais charmoso da televisão brasileira.

A chef argentina, uma das juradas do talent show da Band, ligou para alguns fãs que haviam mandado seus números de telefone para a produção do "MasterChef Para Tudo".

As conversas foram exibidas na última edição do programa comandado por Ana Paula Padrão, na terça-feira, 16 de julho.