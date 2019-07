You know you love me! Gossip Girl ganha reboot no streaming HBO Max

Queen Bee está de volta! O serviço de streaming HBO Max, que a Warner Media lança em breve, encomendou 10 episódios com uma hora de duração cada de uma versão "repaginada" de Gossip Girl. A informação vem do site norte-americano Deadline, especializado em televisão e cinema.

Segundo o Deadline, o reboot já tem até sinopse, e tem roteiro por Joshua Safran, criador do seriado "Quantico". Assim como a original, a nova série será baseada nos livros de Cecily von Ziegesar, porém trará um grupo totalmente novo de protagonistas.

A trama começa oito anos após o fim do website "Gossip girl" – que retornará em novo formato para atazanar a vida de uma nova geração de jovens de uma escola particular nova-iorquina. O enredo pretende abordar as mudanças nas redes sociais e na própria Nova York desde os anos da história original.

"Gossip Girl", com seus personagens clássicos (saudades, Blair e Serena!), durou seis temporadas, sendo transmitida entre 2007 e 2012 no canal estadunidense CW.

O novo programa surge da parceria entre a Warner Bros. Television e a CBS Studios, junto às produtoras Fake Empire e Alloy Entertainment. Ainda não se sabe se algum dos membros do elenco original – como os conhecidos nomes Blake Lively, Leighton Meester, penn Badgley, Chace Crawford e Ed Westwick – irão ter alguma participação na trama.

Blake, loira que interpreta Serena van der Woodsen, já afirmou sentir falta da série e topar uma reunião. Já Penn Badgley, que viveu o polêmico Dan Humphrey, está envolvido com uma nova série: ele agora é o assustador Joe, na produção original da Netflix "You". Já Ed Westwick, intérprete do galã Chuck Bass, foi acusado por mais de uma mulher de abuso sexual. Confira abaixo essa história: