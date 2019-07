Fábio Assunção processa ex-sogro por dívida que chegou a R$ 1,5 milhão

Fábio Assunção moveu uma ação contra o ex-sogro Luis Felipe Starace Tavares e conseguiu uma sentença em seu favor. O ator, que atualmente grava uma série para a Globoplay, afirma que emprestou R$ 1 mihão para Tavares em 2015, mas nunca recebeu a quantia de volta.

Em sentença datada de 27 de junho, o Tribunal de Justiça de São Paulo determina que o ex-sogro do artista pague R$ 1.469 milhão, equivalente ao valor emprestado mais juros e correções. Ainda cabe recurso.

Luis Felipe é pai de Karina Tavares, com quem Assunção foi casado. Eles têm uma filha, Ella Felipa, 7 anos.

Segundo informações do UOL, Assunção fez o empréstimo em 5 de julho de 2015, com a condição de que o ex-sogro devolvesse o dinheiro em 90 dias, prazo que se esgotou em 8 de outubro daquele ano. Durante o processo, os advogados do ator pediram o bloqueio de contas bancárias e a penhora de um imóvel, localizado no bairro de classe alta Jardim Europa, em São Paulo. O imóvel tem valor de R$ 9,9 milhões e já estava em penhora em outro processo movido pela gestão do condomínio onde se localiza.