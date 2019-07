Comparado a Harry Potter tempos atrás, filho de Fernanda Torres estreia em Sob Pressão

Em 2017, surgiu uma foto em que Fernanda Montenegro posava ao lado dos três netos: Davi, Antonio e Joaquim. A foto viralizou porque todo mundo achou que Joaquim, filho de Fernanda Torres e do diretor Andrucha Waddington, era muito parecido com Daniel Radcliffe, o ator que interpretou o bruxinho de J.K. Rowling em todos os filmes da franquia "Harry Potter".

Agora, aos 19 anos, o primogênito do casal Fernanda/Andrucha vai seguir os passos da mãe na atuação e estrear nas telinhas sob a batuta do pai. No episódio de "Sob Pressão" que será exibido nesta quinta-feira, 18 de julho, Joaquim vai interpretar um jovem que finge uma doença para tentar encontrar um parente que desapareceu quando ele ainda era criança. A única informação é de que esse familiar trabalha no hospital que é o cenário da série.

Joaquim Torres já trabalhou com o pai no filme "O Juízo", em que a avó também atua. A produção ainda não tem data de estreia.