Mostra de cinema no CCSP destaca filmes sobre adolescência

Adolescência é sinônimo de energia, descobertas, conflitos e frustrações. Tal riqueza temática é o que faz essa fase da vida inspirar tantos filmes. A mostra “Pop Cinema, Ficções / Fricções da Adolescência”, que abre nesta terça-feira (16) e segue até o dia 27 no Centro Cultural São Paulo (r. Vergueiro, 1.000, Liberdade, tel.: 3397-4002; R$ 2), faz uma apanhado de produções marcantes que abordam histórias ambientadas na transição da infância para a juventude.

Serão exibidos 18 títulos de diferentes países, com tramas que motivam ainda três bate-papos, idealizados em parceria com o Flipop – Festival de Literatura Pop. Filmes como o americano “Com Amor, Simon” (2018) e o brasileiro “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho” (2014) são mote para o debate “LGBT e Questões de Gênero”, com as escritoras Mareska Roberta e Olívia Pilar, no dia 25, às 19h.

Já longas como “As Vantagens de Ser Invisível” (2012) e “A Culpa É das Estrelas” (2014) inspiram a mesa “Educação Emocional”, com as escritoras Iris Figueiredo e Bruna Miranda, no dia 26, às 20h. O último papo acontece dia 27, às 17h30, com LoadComics e Rafael Calça discutindo o tema “Consciência Negra e Juventude” a partir de títulos como “Homem-Aranha no Aranhaverso” (2018).

As sessões desta terça terão “Com Amor, Simon” (16h), “Amigas de Colégio” (18h) e “Minha Vida em Cor de Rosa” (20h). A programação completa pode ser vista no site do CCSP.