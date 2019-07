Perfil de Marina Ruy Barbosa no Instagram é hackeado e anuncia sorteio de celulares

Na madrugada desta terça-feira (16), mais uma celebridade foi vítima de um hacker: a atriz Marina Ruy Barbosa. Sua conta no Instagram amanheceu com publicações e stories anunciando sorteios de produtos das marcas Apple e Tesla – 1 mil iPhones Xs, 500 MacBooks, 700 Apple Watchs e 30 carros do modelo Model X – e ainda cartões de presente das lojas Amazon, Paypal e Xbox.

“Doar! Eu estou dando 1000x iPhone XS grátis e muito mais na minha história do Instagram agora! Eu amo todos vocês”, dizem as publicações em seu perfil, que tiveram comentários desativados.

Reprodução/Instagram

Os links que acompanham as promoções redirecionam os usuários para um site que gerou desconfiança nos fãs. Até o momento, a atriz não fez um pronunciamento para seus mais de 33 milhões de seguidores.

Veja a seguir algumas reações dos internautas no Twitter:

Alguém sabe se a Marina Ruy Barbosa já acordou e viu o Instagram dela hakeado

Se ainda não eu vou voltar a dormir pic.twitter.com/xKFrpr5mFY — 💎Diamond da Favela💎 (@WhalysonDiamond) July 16, 2019

Marina Ruy Barbosa acordando daqui a pouco pic.twitter.com/Ui8ROZyeoI — Thati (@tatcs) July 16, 2019

Marina Ruy Barbosa se arrumando pra falar que ninguém vai ganhar iPhone e que está indo na delegacia. pic.twitter.com/zy6LiTtTyu — MATHIAS (@GabrielMthias) July 16, 2019

indo pegar meu iphone que a Marina Ruy Barbosa me deu // era vírus pic.twitter.com/CQoEAqVYYe — no time bro (@GonzalezKaua) July 16, 2019

Eu ouvindo da Marina Ruy Barbosa que o Instagram dela foi hackeado e que ela não vai me dar um iphone de graça pic.twitter.com/qQeF6UuGqn — minina bunita (@nome_bunito) July 16, 2019