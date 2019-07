Lucas Lucco ficará 11 dias afastado após passar por cirurgia

O cantor Lucas Lucco foi submetido a uma cirurgia na manhã da última segunda-feira, 15, e passa bem. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, trata-se de uma "simples correção" de uma "lesão no músculo do peitoral esquerdo", e ele deve receber alta no fim da tarde desta terça-feira, 16.

Por conta da cirurgia, o artista ficará afastado por 11 dias, o que implicará no cancelamento de seu show na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, que seria realizado no próximo sábado, 20. Uma nova data será anunciada em breve, de acordo com comunicado divulgado por sua equipe.

Os compromissos restantes de Lucas Lucco, programados a partir de 26 de julho, seguem confirmados.

Nos comentários de seu Instagram, Lucas recebeu o apoio de outros artistas, como Nego do Borel, Padre Fábio de Melo e o sertanejo Luan Santana, que escreveu: "Força, garoto. Deus está no controle!"