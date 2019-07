Invasor de Instagram de Marina Ruy Barbosa está na Turquia, diz colunista

No início da manhã desta segunda-feira (16), Marina Ruy Barbosa acordou 'devendo' celulares para todo mundo. Explica-se: o perfil da atriz do Instagram, um dos maiores do mundo, com 33 milhões de seguidores, foi hackeado durante a madrugada. O invasor fez postagens e prometeu, na timeline e nos Stories, premiações várias, entre elas iPhones, computadores, carros e vales-presente.

Segundo o jornalista Leo Dias, Marina chegou a ser despertada logo cedo por conta do problema, mas que estava agindo com cautela para proteger sua conta.

"Tô acordada. Só que não quero divulgar isso ainda porque tô com medo de deletarem a conta", disse a atriz, que perdeu o controle da conta por um tempo.

Segundo Dias, Marina conseguiu descobrir que o invasor de sua conta estava na Turquia. O próprio Instagram admitiu uma falha de segurança no aplicativo. Por isso os hackers tiveram facilidade em trocar senhas.

Segundo o site Hype Auditor, Marina ocupa o oitavo lugar no ranking dos perfis que geram mais engajamento no Brasil. Os posts feitos pelo hacker já foram apagados do perfil da atriz.