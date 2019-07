Exposição festeja 60 anos das HQs de Mauricio de Sousa

No dia 19 de julho de 1959, o jornal Folha da Tarde publicava, pela primeira vez, uma tira do cãozinho Bidu com seu dono, Franjinha.

Começava ali a semente da Mauricio de Sousa Produções, que, 60 anos depois, criou quase 500 outros personagens e encantou crianças de várias gerações.

Essa história é lembrada agora na exposição “Olá, Mauricio!”, que abre amanhã, para o público, no Centro Cultural Fiesp (av. Paulista, 1.313, Cerqueira César; tel.: 3146-7000; de ter. a sáb., das 10h às 22h; dom., das 10h às 20h; grátis; até 15/12).

É o próprio Bidu quem recepciona os visitantes na forma de uma estátua de 4 metros de altura montada logo na entrada do espaço.

A curadoria de Jacqueline Mouradian destaca o processo de criação de personagens icônicos, como Mônica e Cebolinha, e a importância que eles assumiram na cultura brasileira.

A promessa é de que o público poderá se sentir transitando entre as ruas do próprio bairro do Limoeiro, em um passeio que inclui itens como o ovo do Horácio e um Livro dos Mortos interativo da Turma do Penadinho, além de esculturas de personagens que vão inspirar centenas de selfies.

Entre as raridades imperdíveis apresentadas, estão cadernos de infância de Mauricio de Sousa.

Composta por releituras de pinturas de artistas consagrados com os personagens da turminha, a coleção “História em Quadrões” recebeu novas criações e também é um dos destaques.