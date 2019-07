Carioca sofre ataques por 'casamento consigo mesma' e comete suicídio; ex-noivo se pronuncia

A influenciadora digital carioca Alinne Araújo, 24 anos, do perfil @sejjesincera, cometeu suicídio nesta segunda-feira (15), um dia após a 'cerimônia' em que se casou consigo mesma. Ela sofria de depressão e fazia acompanhamento com psiquiatra e psicólogo depois de outras tentativas de suicídio.

No último fim de semana, a estudante de Psicologia resolveu levar adiante os planos da festa de casamento depois que o noivo, Orlando Costa (foto abaixo), terminou o relacionamento menos de 24 horas antes da hora marcada para o matrimônio.

Alinne e Orlando se casariam no domingo; ele desistiu do relacionamento um dia antes e ela resolveu manter a festa / Reprodução

Alinne dividia os preparativos com seus seguidores e contou que Costa havia rompido com ela por mensagem de texto, mas que ia manter a festa. "Eu recebi a notícia estava dirigindo, tive uma crise no volante, larguei meu carro e me atirei numa via expressa. Mas papai do céu é bom e me salvou mais uma vez. Poderia ficar aqui chorando, mas tem uma festa linda me esperando, então hoje caso comigo mesma em nome da minha vida nova", disse ela no sábado.

A história viralizou no domingo e a jovem passou a sofrer ataques nos vídeos e fotos que compartilhou, vestida de noiva e fazendo a entrada ao lado dos pais na festa que marcaria a união com Orlando.

Na segunda-feira (15), horas depois dos acontecimentos, Alinne afirmou, em seu Instagram Stories, que estava sofrendo críticas de pessoas que acharam que ela inventou a história para chamar a atenção. "Gente, eu não estou nem aí para o que vocês pensam. Haters, no caso. Vou continuar sendo o que posso ser. Quer me chamar de 'biscoteira', marketeira… É legalzão mesmo fazer um marketing sobre uma noiva que foi abandonada no altar", disse Alinne no início da tarde.

"É a última vez que me pronuncio sobre acharem que eu quero me promover em um dos piores momentos da minha vida", disse ela.

À tarde, as amigas de Alinne, suas madrinhas de casamento, confirmaram a morte, que ocorreu no Bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio. Orlando Costa, o ex-noivo, fez uma postagem no início da noite no Instagram. “Eu estou tentando escrever, assim que eu tiver forças, eu explico melhor, só posso adiantar que eu não existo mais, estou acabado”, disse ele, que desativou a conta logo depois.

Reprodução

As amigas homenagearam Alinne em posts e reforçaram a luta contra a depressão que ela travava. "Ela tinha uma doença maldita. Apesar de todos os momentos incríveis, tivemos muitos momentos de tensão por conta de tentativas de suicidio contínuas. Quem via ela rir nunca ia imaginar que ela passava uma tempestade dentro de si", disse Odara Marina, que a conhecia há dez anos.