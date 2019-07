Bruna Marquezine é chamada de sósia de Kourtney Kardashian após ser vista com ex da socialite

Bruna Marquezine foi parar nas manchetes internacionais ao ser vista deixando um restaurante com o modelo Younes Bendjima, ex-namorado de Kourtney Kardashian, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O flagra foi feito nesse domingo, 15, pelo tabloide Daily Mail, que chamou a brasileira de sósia da irmã de Kim Kardashian.

Younes e Kourtney namoraram entre 2016 e 2018. O romance chegou ao fim em agosto do ano passado. "Ele foi visto radiante deixando o restaurante com uma morena ao seu lado que lembra em muito Kourtney", disse a publicação.

Em junho, Bruna e o rapaz participaram de uma campanha da grife francesa Jacquemus, mas não chegaram a posar juntos. As fotos foram realizadas em um cenário campestre no sul da França.

No Twitter, os fãs da atriz repercutiram a notícia. "Eu não estou acreditando que o Daily Mail chamou o cristal brasileiro Bruna Marquezine de sósia da Kourtney Kardashian, cadê o respeito?", reclarou uma internauta. "Se tem uma pessoa que arrasou ontem, essa pessoa chama Bruna Marquezine", comemorou outra usuária. "Bruna Marquezine saindo com Younes Bendjima… parabéns para ambos", emendou outra pessoa.

Vale lembrar que Marquezine está oficialmente solteira desde outubro do ano passado, quando confirmou o término do namoro com Neymar após muitas idas e vindas.