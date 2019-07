Avril Lavigne vira embaixadora global das Olimpíadas Especiais

As Olimpíadas Especiais, competição voltada ao incentivo à modalidades diversas de esporte para pessoas com deficiência intelectual, tem uma nova embaixadora. Na segunda-feira (15), o comitê anunciou a cantora Avril Lavigne como nova Embaixadora Global. Sua função será auxiliar as Olimpíadas na promoção da inclusão pelo mundo.

O envolvimento da roqueira com a causa já é antigo, e ela já trabalhou com as Olimpíadas Especiais anteriormente. Em 2015, seu single "Fly" foi utilizado como canção oficial dos Jogos Mundiais das Olimpíadas Especiais, sediada em Los Angeles. Em 2019, ela se apresentou pessoalmente na Cerimônia de Abertura da competição em Abu Dhabi.

Avril também tem motivações pessoais para seu envolvimento na causa de inclusão e incentivo à atletas com algum tipo de deficiência. Ela própria já falou publicamente, diversas vezes, sobre sua experiência com a doença de Lyma – infecção transmitida por um carrapato, que pode causar desde fatiga e dor, até distúrbios neurológicos e cardíacos.

"Todos devem ter o mesmo acesso à saúde de qualidade, e a mesma oportunidade de inclusão em qualquer momento da vida, independente de qual sejam suas necessidades", disse a cantora, ao aceitar o título. "Me inspiro todos os dias em todo e cada atleta das Olimpíadas Especiais que conheço. Eles estão abrindo caminho para a criação de um mundo mais inclusivo para todos".

Fundada em 1968, as Olimpíadas Especiais são um movimento mundial de inclusão pelo esporte, saúde, educação e programas de liderança. Neste ano, a instituição celebra 50 anos de existência, e nestas décadas já acumulou 6 milhões de atletas e parceiros em mais de 190 países.