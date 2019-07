Youtuber inglesa morre em acidente com patinete elétrico

A youtuber e apresentadora de TV Emily Hartridge, de 35 anos, morreu após bater com um patinete elétrico em um caminhão, em Londres, na manhã de sexta-feira, 12 de julho.

Segundo a mídia local, esta é a primeira morte registrada no Reino Unido causada por um acidente com patinete elétrico. Estados Unidos, Suécia e França já tiveram casos fatais. O uso de patinetes elétricos é proibido nas ruas públicas do Reino Unido.