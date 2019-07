Youtuber inglesa morre em acidente com patinete elétrico

Bicicletas e patinetes elétricos têm sido motivo de preocupação com a segurança nos centros urbanos, e com razão: na última sexta-feira (12), a youtuber inglesa Emily Hartridge, de 35 anos, morreu em um acidente de trânsito. Ela dirigia um patinete elétrico quando colidiu com um caminhão em Battersea, cidade ao sul de Londres. Emily chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.

O anúncio foi feito em seu perfil do Instagram. Uma mensagem assinada por amigos e familiares diz: “Emily se envolveu num acidente e morreu. Nós a amávamos muito e ela nunca será esquecida. Emily ajudou tantas pessoas que é difícil imaginar a vida sem ela. Era uma pessoa muito especial”. Este foi o primeiro acidente fatal com patinete no Reino Unido, onde é ilegal circular com tal tipo de veículo em vias públicas.

A influenciadora, que também era apresentadora de televisão, estava passando por um tratamento de fertilidade para ter um filho com seu namorado Jake Hazell. Ela decidiu congelar seus ovários, após descobrir que tinha níveis baixos de fertilidade no ano passado.

Seu canal no YouTube conta com mais de 350 mil assinantes e seus vídeos cercavam a temática da saúde mental e física.