Whindersson Nunes anuncia retorno aos palcos após três meses de tratamento

Após três meses afastado dos palcos por conta de uma depressão, o comediante Whindersson Nunes se prepara para voltar em agosto. Ele compartilhou os novos planos em uma entrevista ao Fantástico neste domingo, 14.

"Eu ficava muito revoltado, principalmente depois de muita turnê que fiz. Eu vi muita coisa e fiquei de boca aberta. Chegou um momento que você fica com aquela revolta toda, tipo: 'Por que eu tenho tanta coisa e as outras pessoas não têm?", questionou o youtuber, de 24 anos.

Esse sentimento aliado a outros, como solidão e menor sociabilidade, deu início ao quadro de depressão de Whindersson, que procurou ajuda psiquiátrica e psicológica para tratar a doença. Com o apoio de terapia e medicamentos, o comediante já percebe a melhora no tratamento: "Hoje graças a Deus eu me sinto muito bem para falar, não tenho problema nenhum".

Whindersson afirmou como o apoio da mulher, Luisa Sonza, foi essencial para a sua recuperação. A compreensão do público após a notícia de seu afastamento também o surpreendeu positivamente. "Meu maior medo é ficar postando coisa ali porque tenho que postar, e não porque eu tô [sic] achando legal", refletiu.

Para auxiliar outras pessoas que enfrentam transtornos psicológicos, o comediante anunciou que está desenvolvendo um aplicativo gratuito. "A ideia é conectar gente que precisa de ajuda com psicólogos voluntários", explicou. Ainda não foi divulgada a data de lançamento do serviço.