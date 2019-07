Série relembra 50 anos da chegada do homem à Lua

Considerada o ápice da corrida espacial, a chegada do homem à Lua comemora 50 anos neste sábado. Essa é a deixa para a estreia de uma série que ganha exibição, entre hoje e sexta, às 21h, no Smithsonian Channel.

“Missão Lua” conta a história do programa lunar americano por meio de um filme raro e recém-restaurado que retrata as histórias dos homens e mulheres que tornaram essa conquista possível.

“Através do uso de artefatos da época, esta série demonstra a amplitude de um empreendimento que se baseou no esforço conjunto de mais de 400 mil pessoas”, afirma Teasel Muir-Harmony, curadora do Museu Nacional do Ar e do Espaço.

A série apresenta objetos da nave lunar e itens como botas espaciais ainda cobertas por poeira lunar, mas seu grande atrativo são mesmo as imagens raras que revelam cada etapa da missão.

“Nos baseamos na expertise da Smithsonian Institution e em recursos exclusivos para reexaminar acontecimentos que foram resultado do brilhantismo científico e do esforço humano e mudaram a percepção de nosso lugar no universo”, diz David Royle, VP de programação da Smithsonian Networks.