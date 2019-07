Risadaria chega ao Teatro Sérgio Cardoso com show de Oscar Filho

Um novo espaço se soma à programação especial pelos dez anos do Risadaria. Até domingo, o Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, se transforma no quartel-general do riso.

A partir desta segunda-feira (15) até sexta, às 19h, serão apresentados shows de stand-up com foco adulto. No sábado e no domingo, a vez é das atrações infantis, com sessões às 14h e às 16h.

O show desta segunda terá Oscar Filho, Rominho Braga, Bruno Motta, Kilbert César e Tuca Graça. A entrada é gratuita para todas as apresentações.