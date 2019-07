Lady Gaga está morando com Bradley Cooper, diz revista

A separação de Bradley Cooper e Irina Shayk ainda é bem recente e aumentou a boataria de que a química dele com Lady Gaga no filme "Nasce uma Estrela" teria ultrapassado as telas. Agora, isso teria ficado ainda mais forte. Segundo a revista de celebridades "In Touch", o diretor e a cantora estão morando juntos e shallow now (ok, não resistimos à piadinha).

De acordo com a revista, Gaga teria se mudado logo após o anúncio da separação de Cooper, no mês passado. Ele, por sua vez, deixou Los Angeles e foi para Nova York. A cantora e atriz, que levou o Oscar pela canção "Shallow", já deixou alguns itens na casa do suposto novo namorado, de acordo com fontes.

E isso vai além de escovas de dentes. Gaga já teria dado uns toques pessoais e levado objetos de decoração e móveis para a mansão, no West Village.

Os dois se conheceram durante "Nasce uma Estrela", que Cooper dirigiu e protagonizou ao lado da cantora. Depois da estreia do filme, em 2018, a evidente sintonia entre eles foi interpretada como romance e isso chegou ao ápice quando o par se apresentou no Oscar. Eles negaram. "Nós ensaiamos para isso", desconversou Gaga.