Grazi Massafera elogia mulher atual de Cauã Reymond: 'Mari é luminosa'

Grazi Massafera mantém um relacionamento para lá de cordial com Mariana Goldfarb, atual mulher de seu ex-marido, Cauã Reymond. E isso tem muito a ver com Sofia, sua filha de 7 anos com o ator global.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela cobriu a modelo de elogios e diz que se sente tranquila por saber que a filha está em boas mãos toda vez em que está sob os cuidados do pai e da madrasta.

"Mari é maravilhosa, luminosa, uma menina de coração bom. É muito importante saber que minha filha está bem".

No fim do mês, Grazi volta às telinhas no papel de protagonista em "Bom Sucesso", próxima novela do horário das 19h. Ela vai interpretar uma costureira que tem seus exames trocados e passa a acreditar que tem poucos meses de vida.