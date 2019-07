Band estreia nesta segunda-feira novela premiada com o Emmy

Depois de apresentar novos ares à televisão brasileira com a exibição de novelas turcas, a Band traz uma realidade mais próxima de nós com a exibição da novela portuguesa “Ouro Verde”, que vai ao ar a partir de hoje, de segunda a sábado, às 20h20.

Escrita por Maria João Costa, a produção foi transmitida com sucesso pela emissora portuguesa TVI, em 2017, e conquistou o Emmy Internacional de melhor novela no ano seguinte.

“Tivemos uma feliz combinação de elementos que agradaram a todos: uma história que apaixonou os portugueses, com uma narrativa moderna que agarrou o público, um elenco que conquistou, agregado a um colorido que o Brasil e o elenco brasileiro trouxeram à história”, avalia a roteirista.

Ela se refere à trama, que se divide entre o nosso país e Portugal e conta com participação de velhos conhecidos daqui, como Zezé Motta, Silvia Pfeifer, Gracindo Júnior e Bruno Cabrerizo, além de ter a canção “Casava de Novo”, do cantor Daniel, como o tema principal.

Leia também:

Risadaria chega ao Teatro Sérgio Cardoso com show de Oscar Filho

Marco Antonio Villa estreia na Rádio Bandeirantes: ‘Quero fazer uma leitura crítica e propositiva’

A trama conta a história de Jorge Monforte (Diogo Morgado), dono de um império do agronegócio localizado na Amazônia.

Essa, no entanto, é uma identidade falsa. O nome verdadeiro de Jorge é Zé Maria Magalhães, que foge de Portugal para o Brasil após o assassinato de sua família em uma queima de arquivo do Banco Brandão Ferreira da Fonseca, para o qual o pai dele trabalhava.

Alçado a bilionário após virar herdeiro de um pecuarista de quem salvou a vida, Jorge adquire uma participação no banco e busca agora um acerto de contas. Ele não esperava, no entanto, reencontrar Bia (Joana de Verona), seu amor do passado.

Não bastasse ter se tornado ativista pelos direitos ambientais, o que a coloca em lado oposto ao do antigo amado, ela também é filha do banqueiro Miguel (Luís Esparteiro) – justamente de quem Jorge busca vingança.