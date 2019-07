Com visual sombrio, Avril Lavigne lança clipe de “I Fell In Love With The Devil”

Ela está de volta com mais um hit! Nesta segunda-feira (15), Avril Lavigne lançou o clipe da canção "I Fell In Love With The Devil", o segundo do álbum "Head Above Water". Com visuais sombrios, a cantora expressa como é "se apaixonar pelo diabo" enquanto aparece deitada em um caixão.

Na semana passada, Avril gerou polêmica ao divulgar algumas imagens do vídeo, em que também aparece segurando uma cruz. Ela teve de enfrentar críticas de alguns fãs, que não apoiaram sua fase mais "obscura".

Veja a seguir o clipe de "I Fell In Love With The Devil":