Austin Butler é escolhido para interpretar Elvis Presley no cinema

O diretor Baz Luhrmann bateu o martelo: Austin Butler, ator californiano de 27 anos, será o protagonista de seu próximo filme, nada menos que a cinebiografia de Elvis Presley.

O filme ainda não tem título, mas começa a ser rodado na Austrália no início de 2020. Um dos principais aspectos do roteiro é a relação de Presley com seu empresário, o coronel Tom Parker, que será interpretado por Tom Hanks.

“Eu sabia que não poderia fazer esse filme se o casting não fosse absolutamente perfeito, e nós procuramos um ator com a habilidade de trazer a singularidade natural e as qualidades vocais dessa estrela sem igual, mas também a vulnerabilidade do artista", disse Luhrman ao site Deadline.

Butler concorreu ao papel com Ansel Elgort, Harry Styles, Miles Teller e Aaron Taylor-Johnson.

Da esq. para a dir.: Aaron Taylor-Johnson, Harry Stiles, Miles Teller, Austin Butler e Ansel Elgort / Getty Images

O ator tem 12 anos de carreira – começou com pequenos papéis em séries da Disney, como "Hannah Montana". Recentemente, ele filmou "Era uma Vez em Hollywood" com Quentin Tarantino e "The Dead Don't Die", de Jim Jarmusch, com Selena Gomez e Bill Murray.