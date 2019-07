O setlist de Sandy e Junior na turnê de reunião 'Nossa História'

Sandy e Junior estrearam neste fim de semana a turnê Nossa História, em comemoração aos 30 anos de carreira. A primeira apresentação foi realizada no Classic Hall, em Olinda (PE). Já no sábado, foi a vez da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), receber a dupla e seus sucessos.

Com as apresentações, podemos finalmente conhecer o repertório escolhido por Sandy e Junior que deve apresentar poucas ou nenhuma alteração durante a turnê, que passa em São Paulo por quatro datas (todas esgotadas) no Allianz Parque, zona oeste, em agosto e outubro.

Confira o setlist das primeiras apresentações de Sandy e Junior na turnê Nossa História: