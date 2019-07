Rock in Rio: Cardi B cancela show e festival anuncia Ellie Goulding como substituta

Atenção, fãs de Cardi B! Não será dessa vez que a cantora estará em solo brasileiro para se apresentar no Rock in Rio. Neste domingo (14), a produção do festival divulgou que, por motivos pessoais, a artista teria cancelado sua apresentação.

A dona de hits como "I Like It" e "Bodak Yellow" estava prevista para o primeiro dia do evento, 27 de setembro, para dividir o lineup com Drake, Bebe Rexha e Alok no palco Mundo, o principal. Em nota, a produção afirmou que o cancelamento de Cardi B ocorreu por "motivos pessoais" da artista.

Ao confirmar a saída de Cardi B, o Rock in Rio prontamente divulgou a atração substituta que fará o penúltimo show da noite: Ellie Goulding. A cantora britânica, famosa pelas músicas "Love Me Like You Do" e "Burn", se tornou um nome de destaque do pop nesta década. Sua proposta, porém, é um pouco distante do hip-hop apresentado pela rapper.

Após receber críticas e alguns comentários questionando a distância musical entre os dois nomes, o perfil oficial do Rock in Rio no Instagram divulgou um link para quem quiser abrir mão do ingresso, com reembolso, no portal de sua ticketeria.

Segundo cancelamento da edição

No mês passado, o Rock in Rio precisou fazer outra alteração em seu lineup, após o Megadeth decidir cancelar todas as datas de sua turnê. Nesta ocasião, foi revelado que o vocalista Dave Mustaine está passando por um tratamento após ser diagnosticado com câncer. No lugar do Megadeth, que tocaria no dia 4 de outubro com Iron Maiden, Scorpions e Sepultura, foi anunciada a banda Helloween.

'Brazil, I'm devastated'

A edição anterior do Rock in Rio, de 2017, teve seu cancelamento mais emblemático, que logo virou um grande meme. A artista Lady Gaga, prevista para cantar no festival, desmarcou a apresentação um dia antes declarando "fortes dores". A banda Maroon 5 (um "arroz de festa" no Brasil) assumiu a vaga.

O episódio repercutiu muito após a mensagem de Gaga na rede social Twitter. "Brasil, estou devastada por não estar bem o suficiente para ir ao Rock in Rio. Eu faria tudo por vocês, mas tenho que cuidar do meu corpo nesse momento", afirmou.