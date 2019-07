Mulher negra assume o codinome 007 em novo filme de James Bond

A atriz Lashana Lynch, 31 anos, é a nova 007. No próximo filme do agente, "Bond 25", Daniel Craig continua sendo James Bond. No entanto, o agente estará aposentado na Jamaica e seu codinome será repassado para a colega Nomi.

A novidade foi descrita em um relatório exclusivo publicado pelo jornal Daily Mail.

“Existe uma cena no começo do filme, onde M (Ralph Fiennes) diz, ‘Pode entrar, 007.’ E então, Lashana aparece. Sendo bem claro: Bond continua sendo Bond, mas foi substituído como 007 por essa agente.”

A atriz britânica interpretou Maria Rambeau em "Capitã Marvel" e, como nos outros filmes, vai ser alvo da sedução de Bond. No entanto, ela não dará bola para o agente aposentado. A ideia é abandonar as bond girls e apostar em figuras femininas mais fortes.

“Bond deixou o serviço ativo e está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz dura pouco, pois seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo ajuda. A missão de resgatar um cientista raptado acaba sendo muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond para o rastro de um misterioso vilão armado com uma perigosa nova tecnologia.”, diz a descrição.

Cary Fukunaga vai dirigir o longa-metragem de ação. A estreia está prevista para abril de 2020.