MasterChef Brasil: Helton e Lorena se desentendem na prova do bolo

Com apenas oito cozinheiros amadores, o "MasterChef Brasil 2019" já está operando no modo explosivo. Com isso, até quem se dá bem normalmente andou se estranhando em provas de grupo no episódio deste domingo, 14 de julho.

Foi o caso de Helton e Lorena, que não se entenderam durante a prova em que tinham que fazer um bolo chiquérrimo e delicioso para casais de noivos escolheram. Detalhe: eles eram do mesmo time.

De estilo centralizador, a líder Lorena não conseguiu a colaboração de Helton, que questionou todas as decisões da capitã. Antes do início da prova em grupo, ela e Haila, a outra líder do dia, tiveram de assumir o grupo das outras.

"Acho que ele está revoltado porque não está no grupo da Haila", palpitou Lorena, que, por sua vez, não aceitava muito bem as considerações dos colegas.