MasterChef Brasil: Confira os principais momentos deste domingo, 14 de julho

Bolos de casamento levam vários dias para serem produzidos, admitiu a chef Paola Carosella no episódio deste domingo, 14 de julho, do "MasterChef Brasil". O talent show propôs que os oito cozinheiros amadores restantes na competição se dividissem em equipes para preparar a estrela das festas de casamento. Em apenas três horas. Ai!

E o resultado foi muita tensão quando as equipes que Haila e Lorena, que foram as vencedoras da semana passada, tiveram de liderar equipes que não haviam selecionado: elas foram obrigadas a trocar. Haila ficou com Juliana, Ecatherine e Rodrigo, enquanto que Lorena ficou com Helton, Eduardo M. e Eduardo R.

Helton entrou em choque com a equipe adversária na hora de pegar os ingredientes, mas foi com Lorena, sua capitã na equipe amarela, que o caldo entornou. Ele questionava as decisões da enfermeira a todo momento.

Lorena também decepcionou os adversários porque ignorou alguns pedidos para compartilhar ingredientes.

Haila, que tem predileção por confeitaria, se mostrou uma líder segura e provou que cresceu na competição. Sob seu comando, a equipe vermelha venceu de lavada. Dos 40 noivos que votaram, 33 escolheram seu bolo, que estava visivelmente torto, mas muito saboroso.

O bolo de Lorena, coberto por pasta americana, típico de festas, não agradou Paola, Erick Jacquin e Henrique Fogaça. E muito menos os convidados.

Prova de eliminação

Lorena, Helton, Eduardo M. e Eduardo R. foram para a prova de eliminação após o fiasco dos bolos na primeira parte do programa. O desafio foi preparar peixes de água doce e salgada.

Haila escolheu os tipos de proteína para cada um dos colegas que disputavam a prova de eliminação.

Helton foi o melhor com uma moqueca de tilápia. Ele arriscou pouco, mas fez o prato mais equilibrado.

Eduardo Mauad, médico e músico, por outro lado, cozinhou o pior prato da noite e foi eliminado.