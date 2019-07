Românticos! Shawn Mendes e Camila Cabello são vistos aos beijos

Se havia algum mistério sobre o romance entre Shawn Mendes e Camila Cabello, ele acabou de ser solucionado. Os cantores de "Señorita" estão mesmo juntos! Eles foram vistos trocando beijos e carícias em uma cafeteria em San Francisco, na Califórnia, e desde então os fãs não falam em outra coisa.

Um vídeo do casal circula nas redes sociais. As imagens mostram o cantor, de costas, abraçando Camila pelo pescoço e dando um beijo nela.

Shawn Mendes e Camila Cabello lançaram a música "Señorita" no mês passado, mas os já haviam gravado juntos no single "I Know What You Did Last Summer", em 2015.

Olha só o beijão!