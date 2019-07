Reencontro de Maisa, Yudi e Priscilla é a nostalgia que você precisava para hoje

O "Programa da Maisa" deste sábado (13) mexeu com as emoções dos internautas ao promover um encontro entre os antigos apresentadores do “Bom Dia e Cia”. A apresentadora, que começou sua carreira na extinta atração, recebeu Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara para um bate-papo descontraído em seu sofá.

Os três relembraram os primeiros anos do programa. Maisa admitiu que sempre foi fã da dupla e, inclusive, revelou que Yudi foi seu primeiro crush, ainda na infância.

Pricilla, que hoje é cantora de música gospel, contou que sua paixão sempre foi cantar. Yudi também comentou sobre o que o fez se converter à religião evangélica. “Eu estava louco, bebendo demais, saindo muito. Estava jogando tudo o que eu tinha conquistado pro ar. Até que me chamaram para ir para a igreja. Cada palavra que ele [o pastor] soltava estava sendo pra mim. E naquele momento eu falei: 'Deus, eu quero um recomeço na minha vida'. Hoje, o que eu quero é estar dividindo este amor que eu sinto com as pessoas que eu amo. E afinal eu amo todo mundo”, afirmou o jovem.

Pelo Twitter, internautas comemoraram o reencontro dos amigos. Veja algumas reações:

Priscilla e o yudi no #ProgramaDaMaisa tá bom demais cara eles fizeram parte da minha infância pic.twitter.com/wR9xj0U7AI — Jú 🌻 (@JuuhPaula4) July 13, 2019

bom dia & cia // boa tarde & cia #ProgramaDaMaisa pic.twitter.com/dwtzgEnMZo — felipe martins (@martinsfe_) July 13, 2019

Pena que as crianças de hoje não sabem o que é um #BomDiaECia de verdade 😥#ProgramaDaMaísa pic.twitter.com/wAljbk5C9T — Silvinho (@silvinhosbt) July 13, 2019