The Walking Dead: Showrunner quer trazer Maggie de volta

Lauren Cohan ficou sem emprego após o cancelamento de "Whiskey Cavalier", exibida no Brasil pela Warner. Mas isso pode durar pouco, pelo menos no que depender de Angela Kang, a showrunner de "The Walking Dead"

A atriz era uma das protagonistas da série de zumbis e foi uma grande baixa, ao lado de Andrew Lincoln, na nona temporada, exibida no ano passado.

A intenção de Kang é trazer Maggie Greene, personagem de Cohan, de volta. O problema é como fazer isso de maneira inteligente. "Eu não sei exatamente o que posso te dizer sobre isso nesse momento, mas estamos pensando", disse ao site da revista Entertainment Weekly.

A saída de Maggie não foi trágica como a de muitos personagens. Na história, ela se junta a outro grupo de sobreviventes e parte ao lado do filho, Hershel.

As chances de ela participar da décima temporada, porém, são remotas. O cancelamento de "Whiskey Cavalier", que não teve boa audiência na sua primeira temporada, ocorreu quando "The Walking Dead" já estava sendo gravada novamente.

Cohan também pediu equiparação salarial com os colegas homens, uma negociação longa que trouxe atrito nos bastidores.