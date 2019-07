Sandy e Junior fazem show de estreia no Recife nesta sexta; veja a agenda da dupla

É hora de pirar, deixar os pés saírem do chão! A dupla Sandy e Junior vai dar a largada na temporada de shows nesta sexta-feira (12) com uma apresentação no Recife, a primeira da turnê comemorativa Nossa História, que celebra os 30 anos de carreira dos irmãos.

Os ingressos para a apresentação esgotaram em março. O show começa a partir das 21h30 e deve reunir mais de 11 mil pessoas. Os portões abrem para o público geral às 19h30, mas quem adquiriu o também o Pacote Gold pode chegar às 17h e assistir à passagem de som, que ocorre às 18h30.

Em São Paulo, Sandy e Junior farão quatro apresentações, todas no estádio Allianz Parque. A primeira ocorre no dia 24 de agosto.

Confira o calendário das próximas apresentações: