Rafael Cortez é destaque desta sexta-feira no Risadaria

Prestes a lançar seu novo álbum, em agosto, o multi-artista Rafael Cortez reforça seu lado comediante com um show que turbina a programação do Risadaria desta sexta-feira (12).

Ao lado de Edegar Agostinho, Arianna Nutt, Victor Camejo e Igor Guimarães, ele apresenta seu stand-up, às 19h, no Tietê Plaza Shopping, que sedia atrações adultas e infantis até domingo.

Hoje também é dia de SuperShow no Teatro João Caetano, com as piadas de Rominho Braga, Igor Guimarães e Délio Macnamara.

Para comemorar os dez anos do Risadaria, que vai até o dia 28, todas as apresentações são gratuitas.