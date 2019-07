R. Kelly é preso em Chicago por suposto crime sexual

O cantor R. Kelly, de 52 anos, foi preso na noite de quinta-feira (11) em Chicago (EUA), com base em acusações de crimes sexuais, informou o porta-voz da Promotoria Joseph Fitzpatrick. Ele acrescentou, ainda, que o indiciamento inclui 13 acusações de pornografia infantil, corrupção de menores e obstrução de justiça.

Esta é a segunda vez neste ano que Kelly é preso em Chicago por acusações de abuso sexual. O cantor, cujo nome verdadeiro é Robert Kelly, foi preso em fevereiro e acusado de abuso sexual de quatro mulheres – três delas eram menores de idade quando os supostos abusos ocorreram. O cantor se declarou inocente destas acusações e foi colocado em liberdade sob fiança.

Depois, no dia 30 de maio, a promotoria do condado Cook registrou outras 11 acusações, incluindo o de uma mulher que acusa o cantor de abusar sexualmente dela quando era menor de idade. Os advogados de Kelly ainda não comentaram a prisão. Fitzpatrick disse que ainda não foi fixada uma data para o julgamento. As informações são da agência Associated Press.

